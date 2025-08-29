İstediğimiz başlangıç

Bordo-mavili takımın deneyimli stoperi Stefan Savic, basın mensuplarına konuştu. Savic, "Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz. Üç maçta dokuz puan alarak istediğimiz başlangıcı yaptık, futbol olarak daha iyisini yapabiliriz ve önümüzdeki maçlarda çok daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum" dedi. Fatih Tekke'yi öven Karadağlı defans, "Fatih Tekke hocamız, genç, hırslı ve futbola dair net fikirleri olan biri. Trabzonlu bir hocamızın olması, kulübün armasının ve renklerinin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini bilen biri olduğu için hem bize hem de dışarıdan gelen arkadaşlarımıza öğretebilmesi açısından çok kıymetli" diye ekledi.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Stefan Savic, ligdeki Samsunspor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Samsunspor karşılaşmasının öneminin farkındayız. Bu maçı derbi olarak da nitelendirebiliriz. Taraftarımızı stadyuma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.