CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İstediğimiz başlangıç

İstediğimiz başlangıç

Stefan Savic, Trabzonspor’un 3’te 3 yapması için, “3 maçta 9 puan alarak istediğimiz başlangıcı yaptık. Daha iyisini yapabiliriz” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstediğimiz başlangıç

Bordo-mavili takımın deneyimli stoperi Stefan Savic, basın mensuplarına konuştu. Savic, "Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz. Üç maçta dokuz puan alarak istediğimiz başlangıcı yaptık, futbol olarak daha iyisini yapabiliriz ve önümüzdeki maçlarda çok daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum" dedi. Fatih Tekke'yi öven Karadağlı defans, "Fatih Tekke hocamız, genç, hırslı ve futbola dair net fikirleri olan biri. Trabzonlu bir hocamızın olması, kulübün armasının ve renklerinin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini bilen biri olduğu için hem bize hem de dışarıdan gelen arkadaşlarımıza öğretebilmesi açısından çok kıymetli" diye ekledi.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Stefan Savic, ligdeki Samsunspor maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Samsunspor karşılaşmasının öneminin farkındayız. Bu maçı derbi olarak da nitelendirebiliriz. Taraftarımızı stadyuma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan flaş hamle! Barış giderse 2 yıldızdan biri...
F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
DİĞER
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti! İşte sarı-lacivertlilerin bulunduğu torba...
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02