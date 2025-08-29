CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Gözler fırsat hamlesinde

Gözler fırsat hamlesinde

Trabzonspor, transferde üç bölgeye yoğunlaştı. Bordo-mavili yönetim; orta saha, stoper ve kanatta da görev yapabilen ofansif bir oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yapıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Gözler fırsat hamlesinde

Fırtına'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Trabzonspor özellikle üç bölgeye yoğunlaştı. Bordomavili yönetim, bir orta saha, bir stoper ve kanatta da görev alabilen ofansif özellikli bir oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Ancak tüm çalışmalar Avrupa'da transfer tahtasının kapandığı döneme kalabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz transfer dönemi 1 Eylül Pazartesi sona erecek. Türkiye'de ise bu tarih 12 Eylül Cuma gününe kadar sürüyor.

FATİH TEKKE'DEN RAPOR

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı rapor doğrultusunda orta sahada hem defansif hem ofansif katkı verebilecek çok yönlü bir isme öncelik tanınıyor. Ayrıca stoperde rekabeti artıracak bir defans transferi de hedefleniyor. Yine ofansif orta saha ve ihtiyaç duyulduğunda kanatta oynayabilecek bir oyuncu da isteniyor. "Fırsat Dönemi" olarak adlandırılan bu dönem için Trabzonspor, kadrosuna yeni takviyeler katmayı amaçlıyor.

AVRUPA'YA YAKIN TAKİP

Transfer dönemi Avrupa'da birçok ülkede 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bordo-mavililer, Avrupa'da transferin kapanmasının ardından kadrolarında yer açamayan, yabancı kontenjanı dolu olan veya son dakikada istenmeyen oyuncular için harekete geçecek.

MALİ DENGELER ÖNEMLİ

Trabzonspor yönetimi, mali dengeleri gözeterek aceleci davranmaktan kaçınıyor. 1 Eylül sonrası Avrupa piyasasında oluşacak tablo yakından takip edilecek. Bordo-mavililer, bu süreçte hem bonservis maliyetlerini düşürmeyi hem de daha uygun şartlarda transferleri tamamlama ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan takımdan da birçok ismin ayrılması için temaslar yapılacak.

