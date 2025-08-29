Folcarelli formayı istiyor

Antalyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli'nin arka adalesinde gerilme meydana gelmişti. Oyuncunun üç gündür süren tedavi programının sonucunda kısmi iyileşme olduğu ve Samsunspor maçına kadar bu sakatlığının geçme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Folcarelli de Samsunspor maçında sahada olmak istiyor. Teknik ekiple görüşen Folcarelli'nin durumuna sağlık ekibiyle yapılacak görüşme sonrasında karar verilecek.