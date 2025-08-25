Trabzonspor’u tebrik ederim

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor ve Fatih Tekke'yi özel olarak kutladı. Belözoğlu, "Trabzonspor'u ve Fatih Hoca'yı tebrik ederim. Bizim için gece ve gündüz kadar farklı iki yarı. Trabzonspor kendi sahasında bekleri bazen içte bazen dışta değerlendiriyor. 2-2-6 ve 2-4-4'ten vazgeçmedi hiçbir zaman. Beraberlik daha oyunun hakkıydı. Karşınızda genç, dinamik bir oyuncu grubu oluşturuyor Fatih Hoca" ifadelerini kullandı.