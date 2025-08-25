Spor yazarları Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer, 50. dakikaya kadar hızlı top çevirdi, kanatları Olaigbe ve Zubkov ile çok iyi kullandı.

Hızlı ve akıllı oyun, Fırtına'nın net gol pozisyonlarına girmesini sağladı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçıran Savic sezona çok iyi başladı.

Dün, Zubkov'un kornerinde arka direkte tecrübesini konuşturarak golünü de attı.

Etkili bir kafa vuruşunu da kaleci Abdullah çıkardı, Savic'in.