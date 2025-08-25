Spor yazarları Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor özellikle maçın ilk yarısında şampiyonluk sezonundaki coşkulu ve akıllı oyundan kesitler sundu. Bordo-mavililerin yeni oyun lideri Zubkov! Dün öyle müthiş işler yaptı ki sahada! İzlerken tüm Trabzonsporlular büyük keyif aldı. Oyunu hızlandırdı, duran topları müthiş kullandı, savunmaya geldi atak önledi. Atılan golün mimarı oldu. Hücuma büyük zenginlik kattı. Zubkov varsa oynar dedik durduk! Kaleci Uğurcan'dan sonra ilk 11'e yazılacak ikinci oyuncu Zubkov'dur! Bordo-Mavililer'in son yıllarda yaptığı en iyi transfer...
Bordo-mavililer, 50. dakikaya kadar hızlı top çevirdi, kanatları Olaigbe ve Zubkov ile çok iyi kullandı. Hızlı ve akıllı oyun, Fırtına'nın net gol pozisyonlarına girmesini sağladı. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçıran Savic sezona çok iyi başladı. Dün, Zubkov'un kornerinde arka direkte tecrübesini konuşturarak golünü de attı. Etkili bir kafa vuruşunu da kaleci Abdullah çıkardı, Savic'in.
Okay ve Folcarelli ikilisi orta sahada uyumlu gözüktü. Okay savunmanın önünde bir dalgakıran olurken, Folcarelli hücuma da destek verdi. Folcarelli'nin yerine Mendy girdikten sonra Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliği bir anda azaldı. Onuachu ve Augusto iyi bir ikili oldu. Onuachu etkili toplar indirdi; Augusto hızlı ve güçlü bir forvet. Direkt kaleye gitmeyi seviyor.
Antalyaspor, Trabzonspor kalesine ilk isabetli şutunu 56'da atabildi. O derece güçlü bir oyunu vardı Trabzonspor'un. 60'tan sonra Antalyaspor'un etkili kontratakları da oldu. Uğurcan Çakır'ın jeneriklik kurtarışını da bir kenara yazalım. İlk yarıda tahrip gücü yüksek bir futbol oynayan Trabzonspor'a 50'den sonraki oyun yakışmadı.
Antalyaspor maçın son yarım saatlik bölümünde beraberlik için çok yüklendi Trabzonspor kalesine. Bordo-Mavililer skoru koruma refleksi ile geriye yaslandı. Bu dakikalarda iyi savunma yapan Trabzon kazanmasını bildi. Lige hazır olmayan ve yeni transferler bekleyen Trabzonspor'un gol yemeden 3'te 3 yapması büyük başarı. Fatih Tekke'yi tebrik etmek lazım.
REHA KAPSAL - İKİSİNE DE TEBRİKLER
İlk iki maçında topladığı 6 puanla lige iyi başlayan bordo-mavilerin, Antalyaspor karşısında bu seriyi devam ettirmek tek hedefiydi. Maça hücum olarak çok üretken başlamasa da oyunun kontrolü ve savunma olarak doğru durdu bordo mavililer... Rakibine pozisyon vermeyip 30-45 arasındaki sekanslarda baskıyı artırdı ve iyice geriye itip hataya zorladı. Agresif ve coşkulu yapılan bu hücum girişimleri golü getirdi.
Geçen sene devre arası gelen Folcarelli başta olmak üzere yeni transferler Pina, Olaigbe ve Augusto performanslarını değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı Trabzonspor, yine fabrika ayarlarına döndü. Golü at, skoru korumak için geriye yaslan... Bu anlayış hiç doğru değil...
Trabzonspor'da orta sahada tempoyu belirleyecek, oyun kuracak bir oyun aklına ihtiyacı var. Zaman zaman sıkıntılı oyunun baş sebebidir bu eksiklik. Oyun anlayışını değiştirmesi gerekiyor Trabzonspor. İkinci yarı tüm seyirci tedirgin olup ne zaman gol yeriz düşüncesi ile maçı seyrediyorsa, gelinen noktayı iyi düşünmek lazım.
Alınan galibiyet tabii ki önemli ama halının altına bir şeyleri süpürmeyip, eksikleri iyi analiz etmek gerekiyor. Bu doğrultuda antrenman yapıp takımı geliştirmeli Fatih hoca... Trabzonspor, oyunun bütününü oynayamıyor. Saha içindeki bu dengesizliğin çözümü bulunmalı.
Bordo-mavili takımın aldığı 9 puan çok önemli... Ortaya koydukları mücadele için ve maçta takımlarını hep destekleyen, koşulsuzca destek veren cefakar Trabzonspor taraftarının, oyuncular gibi büyük emeği var. Hem saha içindeki oyuncular hem de tribündeki görevini fazlasıyla yerine getiren taraftarlar tebrik almayı fazlasıyla hak etti.