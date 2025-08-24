Fatih Tekke'den Oulai'nin cezası hakkında açıklama! "Gerekli şikayetleri yaptık"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"ZOR BİR MAÇ"

"Bence zor bir maç olacak, o kesin. Moralli bir takım. Burada Trabzonspor'a karşı oynarken, top kendileriyken rahat oynayacaklarını ama genel olarak bizi bekleyeceklerini düşünüyorum. Zor bir maç. Umarım gol ve golleri önce, erken buluruz. Umarım galip geliriz ama zor maç olacağını düşünüyorum."

"Önemli olan ilk periyodu güzel ve iyi geçirmek. Şu ana kadar moralimiz iyi ve yerinde. Bu maç, öz güven ve hepimizin coşkusunu yukarı çekmesi için önemli. Ama zor bir maç, moralli bir takım var. Sabırlı oynamamız gerekiyor."

OULAI'NİN CEZASI HAKKINDA

"Genç bir futbolcu. Trabzonspor'un gelecekte çok faydalanacağı bir oyuncu. Gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın. Uyum süreci var. Dezavantaj gibi gözüken, avantajına olabilir. Kulüp olarak gerekli şikayetleri yaptık. "