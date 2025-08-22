TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Pereyra harekatı! İşte teklif edilen bonservis bedeli

Transferde vites yükselten bordomavililer, orta sahaya ağırlık vermiş durumda. Süper Lig'de son yıllarda en büyük farkı forvet ve orta saha oyuncuları yaratırken, Trabzonspor ilerisini sağlama almış durumda. Süper Lig'de geride kalan iki haftada 6 puanı forvetlerinin golleriyle elde eden bordo-mavililer, Oula'nin ardından orta alana bir isim daha almaya çalışıyor. Arjantin basınına göre bordo-mavililerin ilgilendiği futbolcu, MLS ekibi Minnesota United forması giyen Joaquin Pereyra.

SKOR KATKISI YAPIYOR

Arjantin basınında çıkan haberlere göre bordo- mavililer, 26 yaşındaki Arjantinli orta saha için bonuslarla birlikte 9 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. Oyuncuya da 3+1 senelik sözleşme önerildiği belirtilen haberde, Trabzonspor'un hem kulüpten hem de oyuncudan haber beklemeye başladığı ifade edildi. Minnesota ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 31 karşılaşmada 3 gol atarken, 12 de asist yaptı ve takımına önemli bir katkıda bulunmayı başardı.

HÜCUMU SEVİYOR

Tüm sezon skor yükünü forvetlere yüklemek istemeyen bordomavililer, orta alandan da takviye almak istiyor. Pereyra takımın skor yüküne katkıda bulunmayı seven, hem savunma hem de hücum gücü olan bir futbolcu. Minnesota'da 31 maçta 15 skor katkısı üreten Pereyra için geçen sezon 2.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.