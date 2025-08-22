Oulai şoku

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un yeni transferi Oulai için Fransa'dan kötü haber geldi. Oyuncunun eski kulübü Bastia, genç futbolcuya Fransa Profesyonel Futbol Ligi tarafından 4 maç ceza verildiğini açıkladı. FIFA kuralları gereği karar TFF'ye iletilirse, Oulai bordo-mavili formayla Süper Lig'de sıradaki 4 karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Trabzonspor yönetimi, ceza kararının ardından Bastia ile iletişime geçti. Bordo-mavili kulüp, Fransız ekibinden itiraz sürecini işletmesini talep etti. Bastia ise gerekli başvuruyu yapacağını duyurdu.