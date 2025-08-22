Büyük potansiyel

Bordo-mavili kulüp, Avrupa futbolunda potansiyelleriyle öne çıkan gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Hem geçen sezonun başında ve devre arasında hem de bu sezon genç yıldızlara yönelen Trabzonspor önemli isimleri kadrosuna katıyor. Geçen sezondan bu yana 23 yaşındaki Arseniy Batagov, 20 yaşındaki Cihan Çanak, 22 yaşındaki Wagner Pina, 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, 21 yaşındaki Felipe Augusto, 24 yaşındaki Danylo Sikan, 24 yaşındaki Muhammed Cham gibi isimler geldi. Son olarak ise 19 yaşındaki Christ İnao Oulai hamlesi dikkat çekti. Genç yıldızları bir bir kadrosuna dahil eden Fırtına, birçok kulüp için de örnek oldu.

MALHEIRO KAZANDIRDI

Bordo-mavililer, geçen sezonun başında 2.6 milyon euro'ya Boavista'dan aldığı 2001 doğumlu sağ bek Pedro Malheiro'dan önemli bir kazanç sağladı. Portekizli Malheiro bu sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wasl'a 6.1 milyon euro'ya satıldı. Başarılı sağ bek Trabzonspor'da 43 resmi maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.

ALTYAPIDAN DESTEK GELDİ

Türk futbolunun en önemli altyapılarından birine sahip olan Trabzonspor özellikle U19 takımından ciddi destek görüyor. Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran U19 takımından kaleci Onuralp Çevikkan ve orta saha Boran Başkan olmak üzere birçok isim A takıma katılıyor.

TECRÜBELi YILDIZLAR

Karadeniz devinde genç ve yetenekli potansiyeller kadar tecrübeli yıldızlar da kadroya güç katıyor. 1 yıl sonra Fırtına'ya geri dönen Nijeryalı Paul Onuachu, stoperde Savic, takım kaptanlarından Nwakaeme ve Vişça, müthiş sol ayağıyla Oleksandr Zubkov, tecrübeli orta saha Okay Yokuşlu ve sol bekte takıma büyük enerji katan Mustafa Eskihellaç ön plana çıkıyor.