TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Savarino hamlesi! Joker niteliğinde oyuncu

Orta sahada 8 ve 10 numara oynayabilen bir yıldız isteyen Trabzonspor, sürpriz bir isme yöneldi. Bordo-mavililer, Brezilya'nın Botafogo takımından Jefferson Savarino'yu transfer listesine dahil etti. 28 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde Botafogo'da yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve Venezuela Milli Takımı'nda da oynayan Savarino için çalışmalar başladı.

ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Hızı, oyun zekası ve skor katkısıyla tanınan Jefferson Savarino, Trabzonspor'un hücum hattına önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Şu an için taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Savarino, geçen sezon Botafogo'da 31 maçta 4 gol attı, 6 asist yaptı. Değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldız, kanatlarda da oynayabiliyor.

İTALYA KAZANDI PASAPORTU VAR

Kariyeri boyunca Brezilya ve ABD'de oynayan Jefferson Savarino, hiçbir Avrupa takımında boy göstermedi. Buna karşın babası İtalyan olan 28 yaşındaki orta sahanın İtalya pasaportu da bulunuyor.

ABD'DE PARLADI

Jefferson Savarino kariyerindeki önemli çıkışı ABD MLS takımlarından Real Salt Lake formasıyla gösterdi. Real Salt Lake'te boy gösterdiği 142 maçta 40 gol, 30 asistle 70 gole etki eden Savarino, daha sonra Brezilya Serie A'nın yolunu tuttu.

LİBERTADORES'İ İTALYA KAZANDI

Botafogo formasını Ocak 2024'ten bu yana giyen Jefferson Savarino, kariyerinin en önemli başarısını elde etti. Brezilya ekibiyle Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores'i kazanan Venezuelalı yıldız, performansıyla dikkat çekti.