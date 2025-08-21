CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Savarino hamlesi! Joker niteliğinde oyuncu

TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Savarino hamlesi! Joker niteliğinde oyuncu

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Orta saha transferine yoğunlaşan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililer, Brezilya ekibi Botafogo’da forma giyen Jefferson Savarino’yu transfer listesine dahil etti. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fırtına’dan Savarino hamlesi! Joker niteliğinde oyuncu

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Orta sahada 8 ve 10 numara oynayabilen bir yıldız isteyen Trabzonspor, sürpriz bir isme yöneldi. Bordo-mavililer, Brezilya'nın Botafogo takımından Jefferson Savarino'yu transfer listesine dahil etti. 28 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde Botafogo'da yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve Venezuela Milli Takımı'nda da oynayan Savarino için çalışmalar başladı.

ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Hızı, oyun zekası ve skor katkısıyla tanınan Jefferson Savarino, Trabzonspor'un hücum hattına önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Şu an için taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Savarino, geçen sezon Botafogo'da 31 maçta 4 gol attı, 6 asist yaptı. Değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki yıldız, kanatlarda da oynayabiliyor.

İTALYA KAZANDI PASAPORTU VAR

Kariyeri boyunca Brezilya ve ABD'de oynayan Jefferson Savarino, hiçbir Avrupa takımında boy göstermedi. Buna karşın babası İtalyan olan 28 yaşındaki orta sahanın İtalya pasaportu da bulunuyor.

ABD'DE PARLADI

Jefferson Savarino kariyerindeki önemli çıkışı ABD MLS takımlarından Real Salt Lake formasıyla gösterdi. Real Salt Lake'te boy gösterdiği 142 maçta 40 gol, 30 asistle 70 gole etki eden Savarino, daha sonra Brezilya Serie A'nın yolunu tuttu.

LİBERTADORES'İ İTALYA KAZANDI

Botafogo formasını Ocak 2024'ten bu yana giyen Jefferson Savarino, kariyerinin en önemli başarısını elde etti. Brezilya ekibiyle Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores'i kazanan Venezuelalı yıldız, performansıyla dikkat çekti.

İşte G.Saray'ın Costa teklifi!
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması!
G.Saray'ın Barış Alper planı! Takımda kalırsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Daha Eski
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06
F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! F.Bahçe'nin maç sayfasında Icardi-Kerem detayı! 01:06
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği! 01:05
Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! Ederson için G.Saray'dan yeni teklif! 01:05
F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek F.Bahçe tribünlerinden Filistin’e destek 01:05
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 01:05