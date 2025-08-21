CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İzlemek için tıklayın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 17:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 17:40
Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe'den Fatih Tekke sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE OLAIGBE'NİN SÖZLERİ

Kazeem Olaigbe: "Felipe, bana kulüp, şehir ve Trabzonspor camiası hakkında çok güzel şeyler anlattı. Taraftarlarımızın kulübü ne kadar sevdiğini de özellikle söyledi."

"EKSİKLERİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"En güçlü yanım, birebirlerde savunma oyuncularını çalımlayabilmek, asistler ve paslar vermek. Fakat benim de zayıf yönlerim var. Geriye koşu, bek oyuncularını takip eksiklerim. Ben de bunları geliştirmeye çalı��acağım."

"FATİH TEKKE İLE İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Fatih Tekke ile çok iyi bir ilişkimiz var. İlk toplantımızda da bana güzel şeyler söyledi. Saha dışında da kendisinden çok şey öğreniyorum. İyi bir ilişkimiz olduğunu net şekilde ifade edebilirim.

"GELECEĞİ DEĞİL, ANI KONUŞMALIYIZ"

"Gelecekten ziyade şimdiyi konuşmak istiyorum. Her maçta ve her antrenmanda yüzde yüzümü vermek istiyorum. Gelecek yerine anı konuşmayı istiyorum. Geleceği daha sonra konuşuruz."

"TÜRKİYE LİGİ AGRESİF BİR LİG"

Süper Lig'in iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Fransa'ya göre daha sert ve agresif bir lig. Trabzonspor'da da herkesin oynama isteği ve açlığı var. Bizim takımızdaki oyuncular dışında ligde birçok iyi oyuncu var. Oynamak için sabırsızlanıyorum.

"TRABZONSPOR'A GELMEK DOĞRU BİR KARARDI"

Trabzon'a ve Trabzonspor'a gelmek benim için çok doğru bir karar oldu. Hiç pişman değilim. Sahada olduğum her an yüzdü yüzümü vermeye çalışacağım.

Trabzon'a geldiğim ilk andan itibaren taraftarların desteğini görmek harikaydı. Taraftarların havalimanındaki sıcak karşılamaları için teşekkür ederim.

Türk yemekleri de harika. Hepsini tatma fırsatı buldum ve çok beğendim.

