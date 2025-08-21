Sanches’te son aşama

Bordo-mavililerin orta sahada gündeminde olan Renato Sanches için Fransa'da önemli bir haber dikkat çekti. L'Equipe tarafından yazılan haberde, Sanches'in Trabzonspor'a kiralanabileceği ifade edildi. PSG ile Trabzonspor'un prensipte anlaştığı, Portekizli yıldızın da sıcak baktığı kaydedildi. 28 yaşındaki Sanches'i Yunanistan'dan Panathinaikos'un da takip ettiği ifade edildi.