Ziraat Türkiye Kupası
Alkışlar Okay Yokuşlu'ya

Alkışlar Okay Yokuşlu'ya

Okay Yokuşlu, Kocaelispor maçından sonra Kasımpaşa deplasmanında sergilediği mücadeleyle galibiyetin gizli kahramanı oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alkışlar Okay Yokuşlu’ya

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu performansıyla beğeni topladı. Ligin 2. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililerde Okay Yokuşlu, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 90 dakika sahada kalan Okay, ikili mücadelelerde rakiplerine adeta geçit vermedi. Toplam 14 ikili mücadeleye giren milli futbolcu, 11'ini kazanarak yüzde 79'luk bir başarı oranı yakaladı. Defansif yönüyle öne çıkan Okay Yokuşlu, 11 defa savunmada rakipleriyle karşı karşıya geldi ve bunların 9'unu kazandı. 31 yaşındaki futbolcu, 4 top kapma girişiminin tamamında başarılı olurken, 2 kez sahipsiz top kazandı ve 5 kez pas arasına girerek Trabzonspor'un rakip ataklarını başlamadan bitirmesinde etkili oldu. Pas oyununda da istikrarlı bir görüntü sergileyen Okay, 38 pas denemesinin 33'ünde isabet sağladı.

