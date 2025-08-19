Trabzonspor'da orta saha borsası! Tekke 4 ismi işaret etmişti

Fırtına, Oulai'den sonra orta sahaya bir de tecrübeli futbolcu transfer etmek istiyor. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda Avrupa piyasasının önemli isimleri Philip Billing, Josh Brownhill, Daichi Kamada ve Renato Sanches gibi oyuncular listeye dahil edildi. Yönetim, bu oyuncular arasından maliyet, uyum ve katkı kriterlerini değerlendirerek en uygun ismi kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavililer, genç Oulai'nin dinamizmini tecrübeli bir orta saha ile dengelemek istiyor.

PHILIP BILLING (BOURNEMOUTH): Premier Lig'de uzun süredir forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı merkez orta saha, hem fiziki gücü hem de oyunun iki yönüne katkısıyla dikkat çekiyor. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve market değeri 10 milyon euro.

JOSH BROWNHILL (BURNLEY): İngiltere Championship'te kaptanlık yapan 29 yaşındaki İngiliz orta saha, liderlik özellikleri ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Şu anda bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun market değeri 14 milyon euro. Brownhill daha önce birçok defa Fırtına'nın gündemine gelmişti.

DAICHI KAMADA (CRYSTAL PALACE): Daha önce Frankfurt ve Lazio formalarıyla Avrupa arenasında boy gösteren 29 yaşındaki Japon futbolcu, oyun zekâsı ve teknik becerileriyle Trabzonspor'un ilgisini çekiyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kamada'nın değeri 12 milyon euro olarak gözüküyor.

RENATO SANCHES (PSG): 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, Lille ve Bayern Münih dönemlerinden hatırlanıyor. Tecrübesi ve teknik kapasitesiyle listenin en dikkat çeken isimlerinden biri. PSG ile 2 yıllık daha sözleşmesi var futbolcunun market değeri 3 milyon euro.