TS Black Card’da 2.7 milyon euro

Bordo-mavılı kulübün başlattığı TS Black Card kampanyasında toplam 543 kart satıldı ve kulübe 2 milyon 715 bin euro kaynak sağlandı. Kampanyaya ilk desteği Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 kart alarak 305 bin euro katkıda bulundu. Yönetim Kurulu üyeleri de 210 kart ile 1 milyon 50 bin euro destek sundu. Ardından ise bazı yöneticiler ve iş insanları da Trabzonspor'un başlattığı bu kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı. Toplamda şu ana kadar satılan Black Card miktarı 2 milyon 715 bin euro oldu