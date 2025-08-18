CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig’de ilk deplasmanına Kasımpaşa karşısında çıkıyor. Kocaelispor’u devirerek sezonu açan bordomavililer, bu akşam da kazanıp 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligin ilk haftasında evinde Kocaelispor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, bu akşam da kazanıp 2'de 2 ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Karadeniz devi, hem 6 puana ulaşmak hem seri yakalamak hem de ilk deplasmanında 3 puanı kapmayı hedefliyor.

AUGUSTO FORMAYA YAKIN

Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin yokluğu dikkat çekerken, Nijeryalı yıldızın yokluğunda Felipe Augusto, Ozan Tufan ve Muhammed Cham forma için yarışacak. Yeni transferlerden Felipe Augusto'nun formaya en yakın isim olduğu bildirildi. Öte yandan Kocaelispor maçında sakatlanan Onuachu ve hafta arasında hastalanan Zubkov'un durumları maç saatinde netleşecek. İki yıldız ismin Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağına teknik heyet karar verecek.

LİGDE 33. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, bu akşam İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım lig tarihinde 33. kez birbirine rakip olacak. Bugüne kadar oynanan 32 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Kasımpaşa 8 kez kazandı, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu süreçte 57 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: GIANNIOTIS WINCK OPOKU SZALAI ESPINOZA CAFU BALDURSSON FALL HAJRADINOVIC BEN OUANES GUEYE

TRABZONSPOR: UĞURCAN PINA SAVIC BATAGOV MUSTAFA OKAY FOLCARELLI AUGUSTO OLAIGBE ZUBKOV (VIŞÇA) ONUACHU (SIKAN)

ESKi DOSTLAR RAKiP

Bir dönem Trabzonspor'da aynı takımda forma giyen Fatih Tekke ve Şota Arveladze rakip oluyor. Trabzonspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Kasımpaşa'nın teknik patronu Şota Arveladze'ye konuk olacak. Bordo-mavili kulübün tarihinde en çok gol atan futbolcular arasında bulunan iki unutulmaz isim teknik direktör olarak sahada yer alacak.

Takıma özel karşılama

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, dün İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcuları taraftarlar havalimanında karşıladı

