TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un orta sahası PSG'den: Renato Sanches!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un orta sahası PSG'den: Renato Sanches!

Orta saha transferi için düğmeye basan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Benfica’da kiralık oynayan Renato Sanches için PSG ile görüştü. 27 yaşındaki oyuncunun detaylı sağlık raporu talep edildi. | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'un orta sahası PSG'den: Renato Sanches!

Trabzonspor'un orta saha transferi için gündemine yeni bir isim girdi. Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches önerildi. Portekiz ekibinde bekleneni veremeyen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu Benfica kullanmadı. İddialara göre Sanches'in menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor'a teklif etti. Karadeniz devi ise Paris Saint-Germain'le temasa geçerek Portekizli yıldızın şartlarını sordu. 1.76 boyundaki merkez orta saha, güçlü fiziği, topla dikine çıkışları ve patlayıcı özelliğiyle tanınıyor. Form grafiğini yakaladığında Avrupa'nın elit orta sahaları arasında gösterilen Sanches'in PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Yönetim, tecrübeli futbolcunun detaylı sağlık raporunu istedi. Gelecek olan rapora göre hareket edilecek.

