Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Ivan Jaime iddiası

Ivan Jaime iddiası

Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu kez de Karadeniz devinin, Porto'nun 24 yaşındaki 10 numarası İvan Jaime'nin peşinde olduğu öne sürülüyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Ivan Jaime iddiası
Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu kez de Karadeniz devinin, Porto'nun 24 yaşındaki 10 numarası İvan Jaime'nin peşinde olduğu öne sürülüyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol futbolcunun market değeri 5 milyon euro. İddialara göre; ABD ve Kanada'dan da talipleri bulunan genç futbolcu için 3 kulüp yarış halinde. Sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu için Trabzonspor'un Portekiz devi Porto ile zorunlu satın alma şartı ile kiralama görüşmesi yaptığı öne sürüldü.
