Hedef ligde 4'te 4

Kocaelisporgalibiyetiyle lige başlayan Trabzonspor, eylüldeki milli araya kadar rotasını çizdi. Teknik direktör Fatih Tekke, fikstür avantajını iyi değerlendirip, Kasımpaşa (D), Antalya ve Samsun maçlarını kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Papara Park'ta sezon açılışını galibiyetle yapan ve Onuachu'nun tek golüyle Kocaelispor'u deviren Trabzonspor, önündeki 3 lig maçının 2'sini yine evinde oynayacak. Pazartesi günü İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fırtına, sonrasında iç sahada sırasıyla Antalyaspor ve Samsunspor'u konuk edecek.