CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hedef ligde 4'te 4

Hedef ligde 4'te 4

Kocaelispor galibiyetiyle lige başlayan Trabzonspor, eylüldeki milli araya kadar rotasını çizdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef ligde 4'te 4
Kocaelispor galibiyetiyle lige başlayan Trabzonspor, eylüldeki milli araya kadar rotasını çizdi. Teknik direktör Fatih Tekke, fikstür avantajını iyi değerlendirip, Kasımpaşa (D), Antalya ve Samsun maçlarını kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Papara Park'ta sezon açılışını galibiyetle yapan ve Onuachu'nun tek golüyle Kocaelispor'u deviren Trabzonspor, önündeki 3 lig maçının 2'sini yine evinde oynayacak. Pazartesi günü İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fırtına, sonrasında iç sahada sırasıyla Antalyaspor ve Samsunspor'u konuk edecek.
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
Ederson adım adım G.Saray'a! İmza an meselesi
DİĞER
Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Galatasaray-Karagümrük maçında Barış Alper'in golünde faul var mı?
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Zinchenko transferini Mourinho bitirecek!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15
Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 01:14
Nordi Mukiele Sunderland yolcusu Nordi Mukiele Sunderland yolcusu 01:13
Craiova maçına Arnavut Xhaja Craiova maçına Arnavut Xhaja 01:11
Berke’nin yerine sambacı Felipe Berke’nin yerine sambacı Felipe 01:11
Romulo’dan rekor imza Romulo’dan rekor imza 01:09
Daha Eski
Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! 01:08
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! 01:08
Osimhen'in golüne ofsayt engeli! Osimhen'in golüne ofsayt engeli! 01:08
F.Bahçe'den Kerem açıklaması! F.Bahçe'den Kerem açıklaması! 01:08
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:08
G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! 01:08