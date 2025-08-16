Christ Inao Oulai hamlesi

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia'dan Christ İnao Oulai için harekete geçti. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüküyor. Bordo mavili yönetimin, Christ İnao Oulai ile anlaştığı ve Bastia ile görüşmelere başladığı dile getiriliyor. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu, 1 gol attı. Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin, pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehditi yaratabiliyor. Top kontrolü ve ilk dokunuşu kaliteli, bu sayede de pres altında panik yapmıyor.

Yunus Emre SEL