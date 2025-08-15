Onuachu heyecanı

Teknik Direktör Fatih Tekke ile çok iyi bir iletişimi olan Onuachu'nun liderlik rolünü üstlenmesi de herkesi memnun etti Trendyol Süper Lig'e 1-0'lık Kocaelispor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun performansı göz doldurdu. Attığı kafa golüyle açılışı yapan Onuachu, hem Süper Lig'de hem de ülkesi Nijerya'da ilgiyle takip ediliyor. Aynı zamanda bordo-mavili taraftarlar da başarılı forvetin golle dönüşü sonrası büyük heyecan yaşadı. Nijerya Milli Takımı teknik heyetinin, Aralık 2025'te başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesi Onuachu'yu izleyeceği bildirildi.

GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Süper Lig'de Victor Osimhen, Mauro İcardi, Jhon Duran ve Tammy Abraham gibi önemli forvetlerle beraber gol krallığına aday olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu, ilk haftadan alkışları topladı. Onuachu, Kocaelispor maçında 77 dakika sahada kalıp, 1 gol atarken birçok önemli istatistikte başarılı oldu. Nijeryalı yıldız, 9 hava topu mücadelesinin 7'sini kazandı. Rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşan deneyimli golcü, toplamda 11 kez de ikili mücadele kazandı.

TAKIMLA ÇOK UYUMLU

Onuachu'nun takım arkadaşları ve teknik heyetle yakaladığı uyum dikkat çekiyor. Nijeryalı forvet, 1 sene sonra döndüğü bordo-mavili takıma hemen adapte oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke ile çok iyi bir iletişimi olan Onuachu'nun liderlik rolünü üstlenmesi de herkesi memnun etti.