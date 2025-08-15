Dünyanın en güzel takımı

Bordo mavili takımın başarılı futbolcusu Mustafa Eskihellaç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa, Trabzonspor'a ve Trabzon'a olan sevgisini dile getirip, "Futbol hayatımın sonuna kadar gururla, gayretle, dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok. Ailem burada, şehrim burası. Dünyanın en güzel şehrinde, dünyanın en güzel takımındayım" diye konuştu. 27 yaşındaki sol bek, "Bu, çok kişiye nasip olur mu bilmiyorum. Önce Şenol Güneş, ardından Fatih Tekke... Kulübün efsane iki ismi" yorumunu yaptı. Mustafa, "Mevkii konusunda daha önce sol açık, sağ açık oynadım. Şimdi sol bek oynuyorum. Hocamız nerede görev verirse orada en iyisini yapmaya çalışırım. Önemli olan bu forma için sahada olmak" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK BENİM HAYALİM

Kocaelispor galibiyetiyle lige başladıklarını anımsatan Mustafa Eskihellaç, "Başlangıçlar önemli. İlk maçlar zor olur. Stadımız doluydu, atmosfer çok iyiydi. Taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Bir nefes aldık, bize moral oldu bu başlangıç. Zaten her maçı kazanmak hedefimiz. Kasımpaşa maçı da öyle. Amacımız galibiyetlerle yolumuza devam etmek. Şampiyonluk benim en büyük hayalim" diye vurguladı.