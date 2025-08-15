CANLI SKOR ANA SAYFA
Akyazı için kritik toplantı

Akyazı için kritik toplantı

Bordo mavili kulüp, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Akyazı için kritik toplantı
Bordo mavili kulüp, 10 yıl boyunca Akyazı'daki üniteleri kullanma hakkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla almıştı. Ayrıca Akyazı'da bulunan 173 dönümlük arsa da kulübün bünyesine katılmıştı. Bu önemli kazanımların ardından söz konusu alanlarla ilgili imar planlarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Planların resmileşmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu süreç kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne davet edildi. Eylül ayında yapılması beklenen toplantı sonrası kulübün atacağı adımların resmileşmesi hedefleniyor. Alınacak kararların, Akyazı'daki projelerin hızla hayata geçirilmesinin önünü açması bekleniyor.
REKLAM - Türk Telekom
