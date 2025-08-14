CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TS Black Card iyi başladı

TS Black Card iyi başladı

Yönetim, TS Black Card’dan 210 adet satın aldı. Doğan ve Nevzat Kaya 61’er kartla en yüksek katkıyı yapan isimler oldu. Toplam 1 milyon 660 bin euro 1 günde kasaya girdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TS Black Card iyi başladı

Trabzonspor'un, kulübün geleceğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı TS Black Card projesine yönetimden büyük destek geldi. Bordo-mavili yönetim, toplam 210 adet TS Black Card satın alarak kampanyaya güçlü bir başlangıç yaptı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bireysel olarak 61 kart (305 bin euro) alarak en yüksek katkıyı sağlayan isim olurken, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya da 61 kart ile bu desteğe ortak oldu. Yönetim kurulu üyeleri, geri kalan 88 kartı üstlenerek kulübe 1 milyon 660 bin euro mali kaynak oluşturdu. TS Black Card'ın tanesi 5.000 euro.

TS BLACK CARD'IN SUNDUĞU AYRICALIKLAR:

GURUR KÖŞESI: Kart sahibinin ismi, fotoğrafı, kart sayısı ve katkı miktarı kulübün resmi internet sitesinde ölümsüzleşecek. l ÖZEL ERIŞIM: Lisanslı ürünler ve sınırlı koleksiyonlara öncelikli erişim hakkı. l KOMBINE VE LOCA AYRICALIKLARI: Sadece kart sahiplerine özel indirim ve fırsatlar. l TS CLUB İNDIRIMLERI: Lisanslı ürünlerde özel fiyat avantajı.

G.Saray'dan Veiga hamlesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı!
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
Daha Eski
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 00:24
F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! F.Bahçe'den Youri Tielemans harekatı! 00:24
F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! F.Bahçe'de Livakovic’in ayrılığı gündemde! 00:24
Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! Beşiktaşlı isim Kocaelispor'a kiralandı! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 00:24