TS Black Card iyi başladı

Trabzonspor'un, kulübün geleceğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı TS Black Card projesine yönetimden büyük destek geldi. Bordo-mavili yönetim, toplam 210 adet TS Black Card satın alarak kampanyaya güçlü bir başlangıç yaptı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bireysel olarak 61 kart (305 bin euro) alarak en yüksek katkıyı sağlayan isim olurken, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya da 61 kart ile bu desteğe ortak oldu. Yönetim kurulu üyeleri, geri kalan 88 kartı üstlenerek kulübe 1 milyon 660 bin euro mali kaynak oluşturdu. TS Black Card'ın tanesi 5.000 euro.

TS BLACK CARD'IN SUNDUĞU AYRICALIKLAR:

GURUR KÖŞESI: Kart sahibinin ismi, fotoğrafı, kart sayısı ve katkı miktarı kulübün resmi internet sitesinde ölümsüzleşecek. l ÖZEL ERIŞIM: Lisanslı ürünler ve sınırlı koleksiyonlara öncelikli erişim hakkı. l KOMBINE VE LOCA AYRICALIKLARI: Sadece kart sahiplerine özel indirim ve fırsatlar. l TS CLUB İNDIRIMLERI: Lisanslı ürünlerde özel fiyat avantajı.