Olaigbe hücumda sınıfı geçti

Bordo-mavili formayla ilk kez sahaya çıkan Olaigbe, Kocaelispor maçında pas bağlantılarında dikkat çekti. % 80'lik pas isabet oranı yakalayan 22 yaşındaki sol kanat, dripling denemeleriyle hücuma canlılık kattı. 6 kez denediği adam eksiltme girişiminde 3 kez başarılı oldu. Bir asist girişiminde bulunan 1.78 boyundaki yıldız, rakip kaleye gönderdiği tek şutta isabet sağlayamadı. Savunma yönünde ise 2 top kapma ile takımına katkı veren Belçikalı futbolcu, 12 ikili mücadelenin 5'ini kazanarak % 41.6'lık bir oran yakaladı. Hava toplarında ise 3 denemeden birinde başarılı olabildi. Olaigbe'nin yüksek pas isabeti ve hücum girişimleri sınıfı geçti.

TEKKE SPRİNT MESAFELERİNİ İYİCE ARTIRDI

Yeni transfer Olaigbe, 66 dakikalık sürede 8 sprint atarak hücum hızına katkı verdi. Teknik direktör Fatih Tekke, Erzurum kampı dönüşünde takımın sprint konusunda eksiklikleri olduğunu ve bunu gidermek için çok yoğun şekilde çalışacaklarını belirtmişti. İlk maçta takımın sprint mesafelerindeki artış dikkat çekti.