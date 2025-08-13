İlk hafta altıncı sırada

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk haftasında Kocaelispor'u konuk eden bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan 1-0 galip ayrılarak lige 3 puanla merhaba dedi. Geçen sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk haftayı 6'ncı sırada tamamladı.
