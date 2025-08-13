CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İlk hafta altıncı sırada

İlk hafta altıncı sırada

Geçen sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk haftayı 6'ncı sırada tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
İlk hafta altıncı sırada

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk haftasında Kocaelispor'u konuk eden bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan 1-0 galip ayrılarak lige 3 puanla merhaba dedi. Geçen sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk haftayı 6'ncı sırada tamamladı.

