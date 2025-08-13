Borç 2.7 milyar TL’ye indi

Bordo mavililerin 31 Mayıs 2025 tarihli mali tabloları KAP ile paylaşıldı. Kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla net borcu 5 milyar 907 milyon 570 bin 145 TL. Ayrıca sermaye artırımıyla, grup içi katkılar hariç 3 milyar 143 milyon TL net nakit girişi sağlandığı ve bu tutarın doğrudan net borçtan mahsup edileceği bildirildi. Bu mahsup gerçekleştiğinde de kulübün borcu 2 milyar 764 Milyon 570 bin TL olarak kalacak. Ertuğrul Doğan başkanlığında borç yükü, euro bazında son iki yılda dikkat çekici şekilde azaldı: Mart 2023: 139.2 milyon €, Haziran 2023: 117.2 milyon €, Ekim 2024: 84.4 milyon €, Ağustos 2025: 59.9 milyon €.