CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Zubkov devam edecek

Zubkov devam edecek

10 Şubat 2025’te Süper Lig kariyerine başlayan Ukraynalı yıldız bordo-mavili formayla çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zubkov devam edecek

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Süper Lig kariyerine başladığı günden bu yana takımın hücum hattında en fazla katkı veren isim oldu. Yıldız oyuncu bu sezon da hücumdaki etkisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Zubkov, 10 Şubat 2025'te Süper Lig kariyerine başladı. Zubkov, bordo-mavili formayla çıktığı maçlarda 6 gol atıp 4 asist yaptı. Bu süreçte Trabzonspor'un en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu.

FARKLI BÖLGELERDE OYNADI

Ziraat Türkiye Kupasında 5 maçta forma giyen Zubkov, 2 gol katkısı verirken, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 20 maçta farklı bölgelerde görev aldı. 15 maçta sağ kanat, 2 maçta sol kanat, 2 maçta on numara ve 1 maç ise santrfor pozisyonlarında görev aldı.

LiGDE 6 GOL VE 4 ASiST

Süper Lig'de ilk maçına 10 Şubat 2025'te Eyüpspor maçıyla çıkan Zubkov, forma giydiği 15 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ukraynalı oyuncu geldiği günden itibaren hücum hattında en çok katkı veren isim oldu. Kocaelispor maçıyla 2025-2026 sezonuna start verecek olan Karadeniz devinde yıldız oyuncu bordo-mavili takıma verdiği katkıya kaldığı yerden devam etmek istiyor.

F.Bahçe'den sağ kanada ekonomik formül!
F.Bahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi!
DİĞER
Ya Ayasofya Camii yansaydı? Kundakçının planı son anda bozuldu!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 01:37
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 01:37
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 01:37
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:37
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 01:37
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 01:37
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 01:37
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 01:37