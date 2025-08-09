Zubkov devam edecek

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zubkov, Süper Lig kariyerine başladığı günden bu yana takımın hücum hattında en fazla katkı veren isim oldu. Yıldız oyuncu bu sezon da hücumdaki etkisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Zubkov, 10 Şubat 2025'te Süper Lig kariyerine başladı. Zubkov, bordo-mavili formayla çıktığı maçlarda 6 gol atıp 4 asist yaptı. Bu süreçte Trabzonspor'un en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu.

FARKLI BÖLGELERDE OYNADI

Ziraat Türkiye Kupasında 5 maçta forma giyen Zubkov, 2 gol katkısı verirken, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 20 maçta farklı bölgelerde görev aldı. 15 maçta sağ kanat, 2 maçta sol kanat, 2 maçta on numara ve 1 maç ise santrfor pozisyonlarında görev aldı.

LiGDE 6 GOL VE 4 ASiST

Süper Lig'de ilk maçına 10 Şubat 2025'te Eyüpspor maçıyla çıkan Zubkov, forma giydiği 15 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ukraynalı oyuncu geldiği günden itibaren hücum hattında en çok katkı veren isim oldu. Kocaelispor maçıyla 2025-2026 sezonuna start verecek olan Karadeniz devinde yıldız oyuncu bordo-mavili takıma verdiği katkıya kaldığı yerden devam etmek istiyor.