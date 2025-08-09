CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Savunma hattı netleşti

Savunma hattı netleşti

Fırtına'da gözler Kocaelispor maçına çevrildi. Kalede ve savunmada görev alacak olan isimler netleşirken, orta sahada ve hücum bölgesi için Tekke'nin tercihleri merak konusu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Savunma hattı netleşti

Fırtına'da gözler Kocaelispor maçına çevrildi. Kalede ve savunmada görev alacak olan isimler netleşirken, orta sahada ve hücum bölgesi için Tekke'nin tercihleri merak konusu. Kalede Uğurcan'ın yeri garanti. Stoperde Batagov ve Savic ikilisi ön plana çıkıyor. Sağ bekte Pina ve sol bekte ise Mustafa Eskihellaç görev yapacak.

Hücumda büyük rekabet

Hücum hattında alternatifli bir kadro var. Onuachu, Augusto ve Olaigbe gibi isimleri geldi. Zubkov, Vişça, Nwakaeme, Sikan ve Cihan Çanak gibi oyuncular ön bölgede rekabet ortamı oluşturdu. Yeni isimlerle birlikte Tekke'nin ön bölge formasyonlarının da nasıl sonuç vereceği merakla beklenmeye başlandı.

İlk maçlarda sert esiyor

Bordo mavililer, Süper Lig'in açılış maçlarındaki başarılı istatistiğini bu sezon da sürdürmek istiyor. 2025-26 sezonuna pazartesi günü Akyazı'da Kocaelispor karşısında başlayacak olan bordo mavililer, ilk hafta performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig tarihinde 51 kez açılış maçına çıkan Fırtına; 31 galibiyet, 13 beraberlik aldı ve sadece 7 (biri hükmen) mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu süreçte sezonun ilk maçını 27 kez deplasmanda, 24 kez ise sahasında oynadı.

