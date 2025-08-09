Augusto belirsiz

Yeni transferlerden Augusto'nun durumu belirsiz. Brezilyalı forvet, önceki gün antrenmanda yer almadı. Sağlık ekibinden alınan bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcunun sağ hamstring kasında gerilme tespit edildi. 1.87 boyundaki oyuncunun sakatlığının ilerlememesi için bireysel çalışma programı uygulandığı, gün boyu yoğun bir tedavi sürecinden geçtiği belirtildi. Bu gelişme, Kocaelispor maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Fatih Tekke'nin, oyuncu ile ilgili sağlık ekibinden her gün rapor aldığı ifade edildi.