Haberler Trabzonspor Almedia için geri sayım

Almedia için geri sayım

25 yaşındaki 10 numara bordo mavili takıma gelmeye hazır. Valencia kulübü ile pazarlıklar sürüyor ama taraflar arasındaki fiyat farkı iyice azalmış durumda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Almedia için geri sayım

Trabzonspor transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Olaigbe'yi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida mesaisini sürdürüyor. La Liga ekibi Valencia forması giyen ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu doğrultuda devreye giren Trabzonspor, yapılan görüşmelerin ardından Almeida'yı büyük oranda ikna etmeyi başardı. Portekizli yıldızın Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı, hatta menajerine transferin gerçekleşmesi için tüm kolaylığı sağlaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

YÖNETİM ISRARLI DAVRANIYOR

Ancak bordo-mavililer için asıl zorluk, Valencia ile yürütülen pazarlık sürecinde yaşanıyor. İspanyol kulübü, yıldız oyuncusu için 8 milyon euro bonservis talebinde diretiyor. Trabzonspor ise rakamı aşağı çekmek adına taksitli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif hazırladı. Valencia ayrıca sonraki satışın kârından yüzde 25 pay istiyor. Karadeniz devi ise yüzde 10'da ısrarlı davranıyor. Taraflar arasında temaslar sürerken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Yönetim, sürecin uzamaması için tüm diplomatik kanalları kullanıyor. Yakın bir zamanda bu transferde sonuç alınması bekleniyor.

DEĞERIİ10 MİLYON EURO

Toplamda 206 profesyonel maçta görev yapan Portekizli orta saha, 7 gol atıp 13 asist yaptı. En yüksek piyasa değerine 2023'te 20 milyon euro ile ulaşan Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

HEM 10 HEM 8 NUMARA

Almeida hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başarılı bir şekilde görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Almeida transfer süresinde bizzat devreye girmiş durumda. 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübünün yönetimi ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini ve transferinde kolaylık sağlaması istediğini belirtti. Valencia, Almeida'yı 2022 yazında 8 milyon euro bonservisle Vitoria'dan kadrosuna katmıştı.

İSTİKRAR ABİDESİ

Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Almeida, 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Başarılı orta saha özellikle büyük maçlarda oynadığı futbolla göze çarptı.

SON DAKİKA
