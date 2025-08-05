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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Marsilya çıkarması! Neal Maupay ve Jonathan Rowe...

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Marsilya çıkarması! Neal Maupay ve Jonathan Rowe...

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor, Marsilya’nın 28 yaşındaki forveti Neal Maupay ve 22 yaşındaki sol kanadı Jonathan Rowe için Fransız ekibi ile masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Marsilya çıkarması! Neal Maupay ve Jonathan Rowe...
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'daki transfer çalışmaları hız kazandı. Karadeniz devinin, Marsilya'nın 28 yaşındaki forveti Neal Maupay ve 22 yaşındaki sol kanadı Jonathan Rowe için hamle yaptığı dile getiriliyor. Fransız ekibi; Jamaika asıllı İngiliz Rowe'yi Norwich'ten, 28 yaşındaki Arjantin asıllı Fransız futbolcu Maupay'ı ise Everton'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Marsilya bu oyuncuları mecburen transfer ederken yeni sezon öncesi iki isme gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bordo mavililerin iki futbolcunun transfer şartlarını sorduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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