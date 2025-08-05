TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Marsilya çıkarması! Neal Maupay ve Jonathan Rowe...

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'daki transfer çalışmaları hız kazandı. Karadeniz devinin, Marsilya'nın 28 yaşındaki forveti Neal Maupay ve 22 yaşındaki sol kanadı Jonathan Rowe için hamle yaptığı dile getiriliyor. Fransız ekibi; Jamaika asıllı İngiliz Rowe'yi Norwich'ten, 28 yaşındaki Arjantin asıllı Fransız futbolcu Maupay'ı ise Everton'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Marsilya bu oyuncuları mecburen transfer ederken yeni sezon öncesi iki isme gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bordo mavililerin iki futbolcunun transfer şartlarını sorduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.