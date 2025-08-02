Melo’dan haber bekleniyor

Karadeniz devi, Juventus'un merkez orta sahası Arthur Melo için yeni teklif sundu. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha için birçok kulübün devreye girmesi nedeniyle bordo mavililer işleri hızlandırdı. Oyuncu tarafı da Türkiye'den gelen ilgiyi dikkate alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadro planlamasında özel bir yer ayırdığı Melo'dan artık cevap bekleniyor. Futbolcu 'Evet' dediği an Juventus ile masaya oturulacak. 2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve müthiş bir performans ortaya koyan 1.72 boyundaki futbolcu, 2020'de tam 80 milyon euro'luk astronomik bir bedelle Juventus'a geçti. Ancak Melo için Juventus'ta işler pek yolunda gitmedi. İtalyan ekibi, Melo'yu önce Liverpool'a (4.5 milyon euro kiralama bedeli), sonra Fiorentina'ya (2 milyon euro kiralama bedeli), son olarak da İspanyol ekibi Girona'ya (700 bin euro kiralama bedeli) kiralık olarak gönderdi. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

REAL BETIS ÇEKİLDİ

Arthur Melo, geçtiğimiz günlerde La Liga ekiplerinden Real Betis'e transfer olmak üzereydi. Ancak görüşmelerin son anda iptal edilmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Juventus, uzun süredir kadro dışı kalan ve son sezonlarda birçok kez kiralık gönderilen Arthur için bonservisli bir çözüm arıyor. Bu arada Beşiktaş da Melo için devrede.