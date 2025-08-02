Fırtına 58 yaşında

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor. Bordomavili ekip, 2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kuruldu. Bordo-mavi renkleri seçen Trabzonspor, Türk futbolunda önemli başarılar sağlayarak "dört büyük" kulüpten biri oldu. Karadeniz devi, 58 yıllık sürede 7 Süper Lig ile 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sürede 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı.

DİĞER SPOR BRANŞLARINDAKİ BAŞARI

Fırtına, son yıllarda futbolun yanı sıra diğer spor branşlarındaki çeşitliliği ve sporcu sayısıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavili kulüp; atıcılık, avcılık, atletizm, basketbol, modern pentatlon, eskrim, espor, judo, masa tenisi ve boks branşlarında adından söz ettiriyor. Bu branşlarda lisanslı 252 kadın sporcusu bulunan Karadeniz devi, erkeklerde ise 566 sporcuyu bünyesinde barındırıyor

BASKETBOLDA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde normal sezonu şampiyon bitiren bordo-mavililer, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Sezonun ilk bölümünde beş mağlubiyet almasına rağmen ikinci devrede üst üste 16 maç kazanan Fırtına, şampiyon oldu.

GENÇLİK LİGİ'NDE TARİH YAZDI

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, önemli bir başarı elde etti. Genç futbolcular, İsviçre'nin Nyon kentinde Barcelona ile oynadığı final maçından 4-1 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer turnuvada finale katılan ilk Türk takımı ünvanını aldı.

MEŞALE YERİNE BALON

Taraftarların her sene İstanbul'da düzenlediği kuruluş kutlamaları, bu sene de coşku dolu anlara sahne olacak. 'Bir Meşale de Sen Yak' etkinliği yarın Haliç Sütlüce Sahili'nde. Ancak bu kez meşale yok. Orman yangınları sonrası İstanbul Valiliği meşale yasağı getirmişti. Gökyüzüne uçurulacak kulübün kuruluş yılı olan 1967 adet balonla birlikte Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü kutlanacak.

ŞEHİTLERİMİZ VE MİNGUZZİ ANILACAK

Taraftarlar, ağaç ve fidan dikimi hakkında organizasyon yapacak. Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitlerimiz ile Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi de gökyüzüne bırakılacak balonlarla anılacak.