40 kişilik bir ekip

Fatih Tekke, yönetimindeki 15 kişilik teknik ekibin yanı sıra kulüp bünyesinde doktor, fizyoterapist, tercüman, medya sorumluları, şoför, koruma görevlileri ve malzemecilerle birlikte yaklaşık 40 kişilik bir profesyonel kadro ile çalışıyor. Futbolcuların her ihtiyacına anlık müdahale edebilmek adına görev yapıyor.
Fatih Tekke, yönetimindeki 15 kişilik teknik ekibin yanı sıra kulüp bünyesinde doktor, fizyoterapist, tercüman, medya sorumluları, şoför, koruma görevlileri ve malzemecilerle birlikte yaklaşık 40 kişilik bir profesyonel kadro ile çalışıyor. Futbolcuların her ihtiyacına anlık müdahale edebilmek adına görev yapıyor.