CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onuachu yükleniyor! Aradaki fark eridi

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onuachu yükleniyor! Aradaki fark eridi

Trabzonspor eski golcüsüne bir adım daha yaklaştı. İki kulüp arasındaki bonservis farkı 2 milyon euro’ya kadar düşerken Fatih Tekke oyuncunun kampa yetişmesini bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onuachu yükleniyor! Aradaki fark eridi

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da toplamda 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti. Southampton, 15 milyon euro'luk bonservis bedeli istemiş ve geri adım atmayınca transfer olmamıştı. Southampton, Championship'e düştü ve kadroda önemli revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen bordo mavililer, Ohuachu için hemen harekete geçti ve İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Taraflar arasında yapılan pazarlıklarda önemli mesafe kat edildi. Kırmızı beyazlılar başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon euro'nun altına kadar düştü. Önerilen rakamlar netleşmedi ama tarafların 6 milyon euro'da el sıkışabileceği öne sürülüyor. Trabzonspor yönetimi, 2.01 boyundaki forvet için 8 milyon euro isteyen Championship ekibini ikna etmek üzere ve ödeme planları da masada. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro'nun altına inmesi, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanma ihtimalini de oldukça artırdı. Ayrıca bordo-mavililer, oyuncunun da geri dönme konusundaki kararlılığını da önemli bir koz olarak kullanıyor. Fatih Tekke de transferde geri sayıma geçildiğini şu mesajlarla doğruladı; "Başkanla Onuachu'nun bizim oyun şablonumuza uygun olduğunu konuştuk. Taraftar da onu seviyor. Hem başkan hem ben bu transferi istiyoruz."

TRABZONSPOR'DA İZ BIRAKTI

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atarak bordo- mavililerin en skorer ismi oldu. Ligde forma giydiği her 110 dakikada 1 gol ortalaması tutturan 2.01'lik forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekmişti. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Onuachu, toplamda 22 resmi maçta 17 golle sezonu tamamladı. Ancak sezon sonunda çok fazla Trabzon'da kalmak istemesine rağmen kulübünün istediği yüksek rakam nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

İNGİLTERE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

2024-25 sezonunu Southampton'da geçiren Onuachu, Premier Lig'de aradığı istikrarı bulamadı. Bu sezon 25 lig maçında yalnızda 1045 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, fileleri sadece 4 kez havalandırdı. Takımın küme düşmesi ve Onuachu'nun da sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle, Nijeryalı golcünün takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

18 MILYON EURO'YA ALINMIŞTI

Onuachu, Ocak 2023'te KRC Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olduğu Southampton'da istediği ortamı bulamadı. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, kariyerinin en düşük istatistiklerini İngiliz ekibi ile çıktığı maçlarda yaşadı.

28 PUANLIK KATKI SUNDU

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavili takıma geçen 28 puanlık katkı sağlamıştı.

G.Saray'ın yeni kalecisini duyurdular!
Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
DİĞER
Victor Osimhen'e çılgın teklif! Görüşmenin detayları ortaya çıktı...
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Daha Eski
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 01:09
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 01:09