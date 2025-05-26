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Haberler Trabzonspor Umarım Onuachu gelir

Umarım Onuachu gelir

Fırtına'nın hocası Fatih Tekke maç sonrası transfer mesajları verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Umarım Onuachu gelir

Fırtına'nın hocası Fatih Tekke maç sonrası transfer mesajları verdi. 47 yaşındaki hoca, "Önümüzdeki sezon dinamik bir takım, oyun kimliği, düzenli oyun, cesur oyun ve doğru oyuncular kuracağız. Onuachu beğendiğim oyuncu, Trabzonspor taraftarının sevdiği oyuncu, oyun şablonumuza uyan oyuncu. Ekonomik tarafları var. Başkan da arzu ediyor umarım gerçekleşir" dedi. Tekke şöyle devam etti: Scout ekibi ve menajerlerden yerlerden oyuncular geliyor. Başkan ile çok ciddi mesaimiz var. Özellikle hız diyorum. Mevcut kadromuzla ilgili oyuncularımızdan özür dileyerek. GS-FB-BJK bu kadrodan kaç kişiyi alabilir sorusu. Bu bir problem kalacaklar gidecekler bir problem, hepsinin sözleşmesi var. İyi bir takım kuracağız. Net isimler alacağız."

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