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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u ağırlıyor. İki Karadeniz temsilcisinin kıran kırana mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 18:50
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Trabzonspor-Reeder Samsunspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. haftasında devam ediyor. Sezonu moralli kapatmak isteyen Trabzonspor, 3'üncü sıradaki yerini korumayı hedefleyen Reeder Samsunspor'u ağırlıyor.

47 puanla 7. sırada yer alan bordo mavililer son 3 maçını da kazanamazken, iç sahada oynanacak maçta kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Nefes kesen düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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