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Haberler Trabzonspor Kulübün yanındayız

Kulübün yanındayız

Köklü taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler ve Trabzonlu Gençler, sezon boyunca yaşanan olumsuzlukların ardından kulübe ve camiaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Kulübün yanındayız

Köklü taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler ve Trabzonlu Gençler, sezon boyunca yaşanan olumsuzlukların ardından kulübe ve camiaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tribün lideri Mustafa İlhan'ın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşme sonrası taraftar grupları, sürece dair düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı: Sadece Trabzonspor'un menfaatleri için hareket eden; takımının peşinden hiç ayrılmayan, bu renkleri dünyanın dört bir yanında savunan Gurbetçi Gençler olarak, her zor zamanda olduğu gibi yine kulübümüzün yanındayız.

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