Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün gidişatı ve çalışmalarla ilgili kulüp dergisine görüşlerini bildirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, U19 takımının başarılarına değinerek, "Juventus, Inter, Atalanta ve Salzburg gibi Avrupa'nın elit altyapı sistemlerine sahip kulüplerini eleyerek finale yürümek, tesadüf değildir. Bu başarımız; veriyle, planlamayla ve metodolojiyle mümkündür. Altyapıda artık torpil değil, potansiyel konuşuyor. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yol; vizyonla çiziliyor" ifadelerini kullandı.

KALBİNİZLE EŞLİK ETTİNİZ

Fatih Tekke ile yeni bir döneme başladıklarını kaydeden Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile dönüşüm başladı. Hücum çeşitliliği artmış, savunması gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu dönüşüm bizi Türkiye Kupası'nda finale taşıdı, ligde ivme kazandırdı" diye konuştu. Camiaya seslenen Doğan, "Futbol Takımımız sahada, basketbol takımımız parkede, U19 takımımız Avrupa'da yürürken siz de bu hikâyeye tribünlerden, ekran başından ve kalbinizle eşlik ettiniz" diye teşekkür etti.