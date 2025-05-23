Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ertuğrul Doğan açıklamalarında "Kartal'daki arazi 30 yıllığına kulübe kazandırıldı, Emlak Konut ile protokol imzalandı. Papara Park'ın karşısındaki 178 dönümlük arazinin tahsisi tamamlandı. Stadyum altındaki ticari alanlar ve çevresindeki 105 dönümlük arazi ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne ait kalan 50 dönüm artık kulübün mülkiyetine geçti" projelerini anımsattı. Başkan Doğan, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarına ve tüm siyasi paydaşlara teşekkür etti.