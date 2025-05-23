DİĞER
Akademi başarısı
Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları başarıyı değerlendiren Eyüp Saka, "Öncelikle bu, kulübümüzün büyük önem verdiği bir akademi başarısıdır. Trabzonspor, son dönemlerde akademideki işleyişi ve yapılanmayı her türlü desteği vererek, tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimimiz, akademiye çok önem veriyor. Başkanımız her zaman bize destek oldu" dedi.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.