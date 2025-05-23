CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Akademi başarısı

Akademi başarısı

Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları başarıyı değerlendiren Eyüp Saka, "Öncelikle bu, kulübümüzün büyük önem verdiği bir akademi başarısıdır. Trabzonspor, son dönemlerde akademideki işleyişi ve yapılanmayı her türlü desteği vererek, tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimimiz, akademiye çok önem veriyor. Başkanımız her zaman bize destek oldu" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akademi başarısı
Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları başarıyı değerlendiren Eyüp Saka, "Öncelikle bu, kulübümüzün büyük önem verdiği bir akademi başarısıdır. Trabzonspor, son dönemlerde akademideki işleyişi ve yapılanmayı her türlü desteği vererek, tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimimiz, akademiye çok önem veriyor. Başkanımız her zaman bize destek oldu" dedi.
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız!
G.Saray'da Osimhen hakkında flaş gerçekler!
DİĞER
Süper Lig'e yükselen takımlar 2024-2025 sezonu: Süper Lig'de yükselen ve düşen takımlar hangileri?
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
G.Saray'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xhaka’ya görüntülü mesaj Xhaka’ya görüntülü mesaj 00:11
Aslan'da Silva heyecanı Aslan'da Silva heyecanı 00:10
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... 23:22
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 23:22
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 23:22
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 23:22
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu 23:22
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 23:22
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 23:22
F.Bahçe'ye süper kanat transferi! F.Bahçe'ye süper kanat transferi! 23:22
Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir 23:22
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler 23:22