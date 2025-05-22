Mali özgürlük adımları

Kulübün mali bağımsızlık yolunda attığı bu adım, sahadaki rekabet dengelerine de yansıyabilir. Kulübün borçlarını daha bağımsız yönetebilmesi, transfer politikalarını esnek hale getirebilir ve bu da sportif başarı için önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu hamle, sadece Trabzonspor'un geleceğini değil, aynı zamanda Türk futbolunun mali yapısını da etkileme potansiyeline sahip.

PFDK'DAN AĞIR CEZA

PFDK, Başkan Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle verildiği belirtildi. Trabzonspor'a da aynı nedenden 2.5 milyon lira para cezası kesildi. Ayrıca Türkiye Kupası finalindeki taraftar olayları ve seremoniye katılmamasından dolayı toplam 1 milyon 8 bin lira ceza geldi.