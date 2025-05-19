Bir hayalin sonu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında dün, küme düşme hattında yer alan Bodrum FK ile karşılaştı. Geçen hafta ligde Galatasaray'a 2-0 yenilen, ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Cimbom'a 3-0 kaybeden bordomavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda hayati önemde olan karşılaşmada Bodrum ile berabere kaldı. Avrupa için ilk 5'e girmesi gereken Fırtına kötü oynadı

BİRÇOK AS İSİM YOKTU

DÜŞME hattından kurtulmak isteyen Bodrum, 12. dakikada Taylan ile öne geçti. 29'da Bardhi ile direğe takıldı. Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa ve Banza gibi as oyuncularından yoksun olan Fırtına, 76'da Cham'in penaltı golü ile bir puan aldı. 47 puanla yedinci sıraya yükseyen Fırtına'nın Avrupa kupalarına katılma hayali sona erdi. 54 puanla beşinci sırada bulunan Başakşehir iki maçı da kaybetse bordo mavililer en fazla 53 puana çıkabiliyor.

3 maçtır atamıyor

ARA dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyordu. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere 11 maçta takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en skorer ismi olmuştu. Ancak iki Galatasaray derbisi ve Bodrum maçında sessiz kaldı.

Malkoçoğlu sınıfı geçti

sınıfı geçti UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 Takımı'nın kaptanı Salih Malkoçoğlu ilk kez A takım formasıyla dün Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki ön libero dün stoperde de görev yaptı. Genç futbolcu, Bodrum hücumlarında çok kritik müdahalelerde bulundu.

Dış saha fobisi

Sezon başında beri dış sahada çıktığı 12 maçta 5 puan toplayan Trabzonspor, Fatih Tekke ile 300 günlük galibiyet (Başakşehir) hasreti bitirmişti. Fırtına, 47 yaşındaki hoca ile çıktığı 5 karşılaşmada 8 puan elde edebildi. Tekke de tam çare olamadı.

Hayatınız değişir

FIRTINA'nın hocası Fatih Tekke, Bodrum karşısında top kayıplarından yakındı. 47 yaşındaki hoca, "Trabzonspor olarak bu kadar pas hatası yapmamamız gerekiyor. Ceza sahasında daha sakin kalmalıyız. İkinci yarıdan memnunum açıkçası. 2-3 pozisyon var ve bunları değerlendirip maçı bitirmemiz gerekiyordu. Salih'e parantez açmam lazım, bana göre hatasız oynadı. Bazen bir maç, bir an hayatınızı değiştirir. Sonradan oyuna giren oyuncular Cihan ve Tim de etki yaptı. Tim bana göre iyi döndü" dedi.

Bodrum ateşte

SÜPER Lig'de Adana Demir ve Hatay'ın ardından Sivasspor da dün düştü. Bodrum 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Önünde 39 puanla Alanya var. Bodrum dün kazansaydı 38 puana çıkacak ve önemli bir fırsat elde edecekti.

Sakatlık kâbusu

BORDO mavili takımda, Bodrum maçı öncesi sakatların çokluğu dikkat çekti. Uğurcan dizindeki ağrı, Batagov kasık bölgesindeki sakatlık, Savic kas ağrısı, Mustafa kas gerilmesi, Banza ağrıları, Hüseyin, Enis ve Onuralp ise uzun süreli sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Karadeniz devinde sakatlar nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna tamamlanamadı. 20 futbolcu sahada yer alabildi.

Banza açıklaması

BANZA, Bodrum maçının kadrosuna alınmamıştı. Uğurcan, Batagov, Mustafa ve Savic ile ilgili bilgilendirme yapılsa da Banza ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da kafaları karıştırmıştı. Teknik direktör Fatih Tekke dün 28 yaşındaki forvet ile ilgili olarak "Onun da ağrıları var. Bu nedenle bizimle değil" değil dedi. Ancak buna rağmen kulübün bir açıklama yapmaması dikkat çekti.