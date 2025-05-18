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Haberler Trabzonspor Sipay Bodrum FK - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Sipay Bodrum FK - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası final maçında Galatasaray karşısında kaybeden bordo-mavililer, Avrupa'ya katılma hayallerini zora soktu. Ligde kalan maçların tamamını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Sipay Bodrum FK - Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:59
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Sipay Bodrum FK - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Hafta içi oynanan Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'a yenilen ve Avrupa hayallerini zora sokan bordo-mavililer, ligde kalan maçlarının tamamını kazanmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Fırtına, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Trabzonspor 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Düşme potasından çıkmayı hedefleyen Bodrum FK ise Jose Morais yönetiminde güçlü rakibini yenerek umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

SİPAY BODRUM FK - TRABZONSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş

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