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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 11 yıl sonra hüsran

11 yıl sonra hüsran

Trabzonspor, 11 yıl sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galip gelemedi. Çıktığı son altı derbide bir beraberlik aldı, beş kez kaybetti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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11 yıl sonra hüsran

Ziraat Türkiye Kupası finalinde G.Saray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Türkiye Kupası'nı da kaybetti. Fırtına, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi. En son 2013-14'te üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz devi, bu sezona kadar

Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan maçlarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol attı. Ancak son iki maçta sessiz kaldı.

ZUBKOV DURDU

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyordu. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu olmuştu. Ancak son iki derbide etkisiz kaldı.

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