11 yıl sonra hüsran

Ziraat Türkiye Kupası finalinde G.Saray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Türkiye Kupası'nı da kaybetti. Fırtına, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi. En son 2013-14'te üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz devi, bu sezona kadar

Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan maçlarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol attı. Ancak son iki maçta sessiz kaldı.

ZUBKOV DURDU

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyordu. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu olmuştu. Ancak son iki derbide etkisiz kaldı.