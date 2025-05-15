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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor'un Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 20:38
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Trabzonspor'un Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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