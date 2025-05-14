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İhanet olur

Trabzonspor’un kurulları, finale hakem Aydın’ın atanmasına tepki gösterdi: MHK’nin Süper Lig’de sahneye koyduğu çadır tiyatrosu şimdi de kupaya taşındı. Bu tablo karşısında susmak futbola ihanettir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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İhanet olur

Trabzonspor'un yetkili kurul başkanları, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşmasına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi. Divan kurulu başkanı Mahmut Ören, denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, sicil kurulu başkanı Serdar İsaoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "MHK'nin Süper Lig'de sahneye koyduğu çadır tiyatrosu şimdi de Türkiye Kupası'na taşınmıştır. İsimler değişse de senaryo hep aynıdır. 'En büyük Galatasaray' diye haykıran Cihan Aydın'ın, Türkiye Kupası Finali'ne hakem olarak atanması, bu karanlık düzenin kamu vicdanını ve futbolun temiz ruhunu bir kez daha derinden yaraladığının açık göstergesidir" denildi. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada "Bu tablo karşısında susmak, sadece kulübümüze değil Türk futbolunun geleceğine de ihanet olur. Bir kez daha açıkça ilan ediyoruz. Trabzonspor'un tarihinde haksızlığa boyun eğmek, zulme rıza göstermek yoktur. Bu kulübün genlerinde adaletsizliğe karşı direnmek, haksızlık karşısında susmamak vardır" değerlendirmesi yapıldı.

HACIOSMANOĞLU'NA ÇAĞRI

Açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şu sözlerle seslenildi: "Bu oyunları engelleyemiyor, durduracak gücü kendinizde bulamıyor ve bir zamanlar Trabzonspor Başkanı iken uğradığınız ve şikayetçi olduğunuz haksızlıkların benzerlerinin bugün bu camiaya yapılmasına göz yumuyorsanız artık yalnızca Trabzonspor'a değil, Türk futboluna da zarar veriyorsunuz ve yolun sonuna gelmişsiniz demektir. Sizi bu makama taşıyan camiaya zarar vermeyin. Unutmayın tarih bir gün herkesi yargılar ve herkes tarihte hak ettiği yeri alır. Kimileri mazlumun yanında durur, kimileri ise kendi gölgesinden bile utanır. TFF ve MHK da gün gelecek kendi gölgelerinden utanacak duruma geleceklerdir."

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