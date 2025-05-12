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Ziraat Türkiye Kupası
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Trabzonspor için bir kupadan fazlası!

Trabzonspor, Gaziantep'teki finalde şampiyonluğu istiyor. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maça odaklandı. Kupa zaferi hem Fatih Tekke hem de bordo-mavililer açısından büyük önem taşıyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Trabzonspor için bir kupadan fazlası!

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun en önemli maçını 14 Mayıs Çarşamba günü oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak Fırtına, şampiyonluğa odaklandı. Gaziantep'deki dev finalde mutlak galibiyet parolası belirleyen bordo-mavililer için Ziraat Türkiye Kupası çok büyük anlam taşıyor. Kupada son zaferini 2019-2020 sezonunda elde eden Fırtına, geçen sezon ise finalde Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 kaybetmişti.

DERBİ HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sezon bir kez daha Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi maçlarda son dönemde galibiyete hasret kalan Fırtına, Galatasaray'ı yenerek bu kötü seriyi bitirmek istiyor. En son 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Karadeniz devi, daha sonra çıktığı 10 resmi mücadelede 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer bu kötü tabloyu hem yenerek hem de kupa kazanarak bitirmenin peşinde.

TEKKE'NİN BÜYÜK HEDEFİ

Teknik Direktör Fatih Tekke için de kupa finali ciddi anlamda önem taşıyor. Teknik direktörlük kariyerine bir kupa eklemek isteyen Tekke, aynı zamanda sembol olduğu Trabzonspor'da da hoca olarak kupa şampiyonluğu hedefliyor. Futbolculuk döneminde bordo-mavili forma altında 2003 ve 2004 yıllarında Türkiye Kupası şampiyonlukları kazanan Fatih Tekke, şimdi bu başarıyı teknik direktör olarak yaşamayı planlıyor, Gaziantep'teki finali bekliyor.

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