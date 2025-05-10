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Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi rotasyon sözleri!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi rotasyon sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke kadro tercihi hakkında konuştu. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:39
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi rotasyon sözleri!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bizim her maçımız zor oluyor. Özellikle kupa finali öncesi böyle zor bir maçta yapmam gereken bence kupa finaline herkesin beklediği bir 11'le çıkabilmek olasılığını yükseltmek idi. Bugün rotasyonlarımız var."

"AVRUPA'YA GİTME ŞANSIMIZ VAR"

"İyi hazırlandık. Neticesinde evimizde oynuyoruz. Rakibimiz geçen seneden bu yana 3 kez yenilmiş bir takım, Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadro. Biz de puansal olarak, dönem dönem istediğimiz oyunlar oynadık. Top rakipteyken daha iyi oynayabileceğini düşüneceğimiz bir takım; 60'a kadar istediğimiz gibi giderse yedek kulübesinde bekleyen oyuncularımı oynatmak istiyorum. Avrupa'ya gitme şansımız var. Çok zor bir dönemden geçen Trabzonspor, normalleşmeyi sağladı çok şükür. Final maçını kazanır isek büyük iş görmüş olacağız. Transferlerimizde de önemli etken olacak."

"HER TRABZONSPORLU CESUR OLMALI"

"Top rakipteyken sürekli hıza ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu kadro bu yüzden böyle oldu. Evimizde oynuyoruz, Trabzonspor'uz. Tek söylemem gereken, birebirleri iyi oynamalıyız. Galatasaray'ın geçiş hücumu, kendi kalemize yaklaştırmadan oynamamız lazım. Bu da kolay değil. İyi oynamamız gerekiyor. Hangi kadroyla çıkarsa çıkın Galatasaray karşısında 90 dakikada anlar lehine dönüyor. Biz Trabzonspor'uz, her Trabzonsporlu oyuncu cesur olmalı. Beklentim bu. Pes etmeden, ne çalıştıysak onu yapmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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